Commisso: “Siamo allo stesso punto di due mesi fa, con questo protocollo non si finirà”

“Dal primo giorno abbiamo detto che al primo posto ci deve essere la salute ma che vogliamo ricominciare. Siamo allo stesso punto di uno-due mesi fa. Dal 18 maggio si ricomincerà con gli allenamenti, il campionato inizierà il 13 giugno e dovrebbe finire il 2 agosto ma si dovrà vedere se le regole che sono uscite nelle ultime ore andranno bene. Non so se si arriverà alla fine con questo protocollo che costringerà ad andare tutti in quarantena se verrà trovato un positivo in squadra”. Sono le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Toscana Tv.