Coronavirus, dal 18 maggio l’autocertificazione solo per spostarsi di Regione. Sì alla visita agli amici

Arrivano importanti aggiornamenti che riguardano la nuova fase del Coronavirus che prenderà il via da lunedì 18 maggio. Secondo quanto riporta Corriere.it l’autocertificazione sarà necessaria soltanto per uscire fuori dalla propria regione di residenza. All’interno la circolazione sarà libera, è questo l’orientamento del decreto che entrerà in vigore a breve e sarà comunicato entro la giornata di domenica. Per varcare il confine bisognerà invece giustificare con una ragione di “Motivi di lavoro, motivi di urgenza, motivi di salute”. Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici, non dovrebbero esserci limitazioni sul numero delle persone ma si dovrà comunque mantenere la distanza.