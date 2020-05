“Ecco cosa fa quando perde”, la confessione dell’ex Juve su Cristiano Ronaldo

“Sono venuto qui perché voglio vincere il titolo e non consolidare il secondo posto alle spalle del Bayern Monaco. L’ambiente al BVB è molto simile a quello del Liverpool, hanno un club molto familiare e tifosi unici. E non a caso, entrambi i club amano Klopp. Champions League? Il nostro sogno è vincerla”. Sono le dichiarazioni in un’intervista alla Bild dell’ex Juventus Emre Can, ora calciatore del Borussia Dortmund.

CRISTIANO RONALDO – “Ho visto come vive la sua mentalità vincente. Se perde una partitella in allenamento è di cattivo umore. Al contrario, se la vince la celebra e la fa pesare ai perdenti. È un trascinatore”.