Gavillucci: “Orsato ebbe un voto alto dopo l’errore in Inter-Juve, evidentemente qualcosa non va…”

L’ex arbitro di Serie A, Claudio Gavillucci, è tornato a parlare del match tra Inter e Juventus del 2018 arbitrato da Orsato e su cui tanto si è discusso negli ultimi tempi per via del “famoso” audio Var scomparso. E’, questo, uno dei tanti passaggi dell’intervista concessa a CalcioNapoli24.

“Su 400 referti stagionali, dove naturalmente abbiamo commesso errori arbitrali, si evince che solo 7 volte questi arbitri abbiano avuto un voto negativo, evidentemente qualcosa non va. Questa mia tesi è suffragata dai fatti. Cito per esempio Orsato in Inter-Juve il quale commise un errore molto grave, ma ebbe comunque un buon voto dagli osservatori. Ebbe lo stesso mio voto in Samp-Napoli”.