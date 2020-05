Hulk ancora sulle prime pagine: ecco cosa vuole fare dopo essersi messo con la nipote

Givanildo Vieira de Souza, per tutti Hulk, continua ad avere una vita sentimentale e familiare movimentata. Dopo essersi guadagnato le prime pagine di gossip per aver lasciato la moglie ed essersi messo con la nipote della donna, Hulk ha una nuova battaglia in corso. La Corte di Giustizia Paraíba ha respinto tre volte ordini preliminari dall’attaccante Hulk, che intende rimuovere tre membri del comando della catena di supermercati Classe A, che appartiene al giocatore. Secondo “UOL”, le accuse sono di cattiva gestione, uso inappropriato di 4 milioni di dollari di investimenti e trattenimento di informazioni.

Cosa c’entra la famiglia in tutto questo? Uno dei tre che Hulk vorrebbe licenziare è Marcos Maciel, ex marito di Camila Ângelo, l’attuale sposa dell’attaccante 33enne. Secondo Marcos, il tentativo di Hulk di rimuoverlo dalla compagnia è solo una lotta personale. Tutto è iniziato quando Hulk li ha citati in giudizio, chiedendo la rimozione dei soci e un’ingiunzione con effetto immediato per la partenza dei tre uomini d’affari, ma la richiesta è stata respinta. Successivamente, il giocatore ha ancora provato a fare appello per una riconsiderazione e un ricorso contro la decisione, ma in entrambi i casi ha avuto risposte negative. Secondo il giudice Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Hulk, che possiede il 54% delle azioni della società, potrebbe rimuovere i soci senza la necessità del processo.