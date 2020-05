Juventus-Sampdoria, Sarri mette a suo agio Higuain: bianconeri affamati di vittorie

La Juventus non sbaglia. Sampdoria annientata dai bianconeri, la B rischia di materializzarsi per i blucerchiati. Una squadra affamata, finisce 5-0. In grande forma Higuain, autore di una tripletta. Ranieri schiera la squadra dei “corti”: Frey, Bia, Mei, Moz, Fer, Ba, Bui, Deco, Lodi, Diop, Ganz. Per far sentire a suo agio Higuain, anche Sarri opta per una formazione particolare, dal centrocampo ultra-offensivo e qualitativo. Negli spogliatoi carica i suoi: “Dobbiamo mangiarci gli avversari”. Il ‘Pipita’ preferirebbe mangiarsi i compagni ma scende comunque in campo. Questo l’11 iniziale della Juve, speciale per l’occasione: Padelli, Porcino, Banana, Pecorini, Pepe, Cozza, Montenegro, Lamela, Lasagna, Maccarone, Higuain. La Samp non riesce ad opporsi, forse accecata dalla fame (o forse per l’età avanzata di molti blucerchiati).

Ad aprire le marcature è Dybala, raddoppia Cristiano Ronaldo di testa. Stavolta il portoghese, a differenza della gara d’andata, rimane ad altezze “umane”. A chiudere la partita è una rapida tripletta di Higuain, tra il 58′ e il 70′. Sarri carica il centravanti argentino: “Dai Gonzalo che appena finisce la partita andiamo a cena con i compagni”. Higuain va in estasi e non ce n’è per nessuno. Destro, sinistro e tacco, l’argentino segna in tutti i modi. La Lazio è avvisata.