Juventus, scoppia un nuovo caso nello spogliatoio: “ha deciso di andare via”

Non solo quello legato a Gonzalo Higuain, in casa Juventus scoppia un nuovo caso. Adrien Rabiot non ha ancora sciolto le riserve sul rientro in Italia, in vista di un’eventuale ripresa del campionato. Come riporta anche ‘Il Corriere dello Sport’ da Francia e Inghilterra rimbalzano voci sempre più concrete sul fatto che pure il francese stia decidendo di lasciare già la Juve. Nel complesso la prima esperienza in maglia bianconera non è stata all’altezza, il rendimento è stato positivo solo in poche partite.

Sono iniziate, dunque, delle manovre per voltare subito pagina. Il calciatore sta valutando alcune situazioni in Premier League. La prima porta all’Everton. Il problema può essere l’ingaggio, l’ex Psg dovrà effettuare un sacrificio importante per non rischiare di far naufragare la trattativa.