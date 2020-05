Liga, c’è l’accordo per la ripresa: “Metà o fine giugno, si giocherà ogni giorno”

Anche in Spagna sembra esserci un importante spiraglio verso la ripartenza del campionato. Così come scrive As, è stato raggiunto l’accordo tra Liga e Federazione, in attesa soltanto di essere ufficializzato ed annunciato. “Il calcio tornerà a metà o fine giugno e ci saranno partite tutti i giorni della settimana, anche il lunedì, con un margine di 72 ore per ogni squadra”, si legge nel noto quotidiano spagnolo. Il calendario prevede partite dalle 18:00 nelle aree meno calde del paese e fino alle 23:00 nei territori più caldi . Dal lunedì al venerdì le partite inizieranno al più tardi alle 19:30, mentre il fine settimana si giocherà prima delle 19:30 negli stadi della Spagna settentrionale e proseguirà fino alle 23:00 nel sud del paese.