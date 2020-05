Il membro UEFA: “il 17 giugno la decisione sulla Champions, c’è la regola per i contratti in scadenza”

Sono giorni caldissimi per la ripresa dei campionati in Europa e della Champions League. L’intenzione è quella di completare la stagione e decretare i verdetti, ma molto dipenderà anche dai protocolli e dalle decisioni che verranno prese tra questa e la prossima settimana. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, membro del Comitato Esecutivo della UEFA, ha fornito interessanti indicazioni.

I CONTRATTI IN SCADENZA IL 30 GIUGNO – “La FIFA ha già fatto una regola per spostare le scadenze dei contratti, ora dovrà essere recepita dalle Federazioni. Le società potranno prolungare i contratti fino al termine della stagione”.

LA CHAMPIONS LEAGUE – “Le decisioni le prendiamo il 17 giugno: i campionati dovrebbero finire entro il 3 agosto. In consiglio possiamo discutere per dare più spazio per finire i campionati. È possibile fare gara secca, con semifinale e finale a Istambul”.