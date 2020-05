Milan-Juventus: gioia, lacrime e “sfottò”. I social impazziti tra messaggi e foto: “Ah, se c’era Nedved”

L’abbiamo raccontata oggi, su queste pagine, in tante salse. Il riepilogo di quella sfida infinita, conclusasi solo ai rigori dopo 120 minuti lunghissimi ed estenuanti, con tanta tensione e poche emozioni. Le immagini più belle e significative, con le lacrime da una parte e la gioia dall’altra. Ma Milan-Juventus, finale di Champions League del 2003, non è solo l’Italia sul tetto d’Europa che tocca il suo apice e non è solo quella magica notte. E’ storia. E’ storia perché, a 17 anni di distanza, ha lasciato ancora un ricordo. Triste per i tifosi piemontesi, felice per quelli lombardi. Che possono ancora oggi, attraverso i social, lasciarsi andare a messaggi ironici, “sfottò” e chi più ne ha più ne metta.

Ad essere preso maggiormente di mira è Pavel Nedved, attuale presidente della Vecchia Signora e allora squalificato per la finale, per via dell’ammonizione (era diffidato) ricevuta in semifinale contro il Real Madrid. Secondo tanti tifosi bianconeri, se ci fosse stata la presenza del centrocampista ceco, la musica sarebbe stata diversa. Nessuno lo potrà mai sapere, ovviamente, ma tanto basta agli utenti di fede rossonera per scatenarsi su Twitter. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi più simpatici ed ironici raccolti.