Il Milan vince ed è festa nazionale, ma i Navigli si ripopolano: “Andate a casa o riprendo Giampaolo”

Il Milan vince. E, di questi tempi, è una festa. Ma senza esagerare. E’ invece quanto accaduto per le strade di Milano, con i tifosi felici per le strade con sciarpe e bandiere. Ripopolati i Navigli, ed è di nuovo protesta del sindaco Sala: “Se non tornate tutti a casa faccio riportare Giampaolo in panchina!”. A San Siro, contro il Bologna, è uno spettacolo, una squadra che non si vedeva da anni ben guidata da Ibra. Dopo 20 minuti è già 3-0, con la tripletta dello svedese. Melina fino all’intervallo e poi Rebic e Calhanoglu chiudono i conti per la cinquina finale.

Per la gioia generale, quindi, come detto sopra. Festa grande per le strade di Milano. “Abbiamo fatto cinque!” grida la gente eccitata, ma senza mascherine e provocando assembramenti vari. Il più grande è quello ai Navigli, in cui si ripropone la stessa situazione di qualche giorno fa. E così riesplode la polemica, con le minacce del sindaco della città lombarda e le indiscrezioni sui contatti già avviati con l’ex allenatore. Se ne vedranno delle belle…

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.