Una clamorosa bomba scuote il mercato e chiama in causa Neymar e Dybala. Così come riportato dal portale spagnolo Don Diario “il padre di Neymar ha offerto ad Al-Khelaïfi uno scambio con la Juventus che consisterebbe nel portare Dybala a Parigi più denaro e il brasiliano a Torino. A Dybala piace il PSG (c’erano già stati i contatti la scorsa estate) e la Juve sogna di affiancarlo a Cristiano Ronaldo per lottare per la Champions League”.