Papà gioca ai videogame, ma si schianta contro la tv: il VIDEO diventa virale

Il mondo dei videogiochi appassiona grandi e piccoli, in particolar modo i giochi di calcio sono quelli più richiesti e tengono impegnati anche gruppi di amici. E’ diventato virale un video proveniente direttamente dagli Stati Uniti, si vede un uomo schiantarsi contro il televisore dopo che al proprio avatar era stato richiesto un salto per evitare una caduta. In sottofondo si sentono le urla spaventate della figlia. Il firmato è stato pubblicato sui social ed in poco tempo è diventato virale. Il protagonista dovrà provvedere, probabilmente, ad acquistare un nuovo televisore. In basso ecco il video.