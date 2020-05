Roma, inizia la fase 2: i calciatori a Trigoria per le visite mediche

Prende il via la fase 2 anche per il mondo del calcio. Nel dettaglio prime mosse della Roma, il club giallorosso è stato sempre favorevole alla ripresa del campionato, i calciatori si sono ritrovati a Trigoria per le visite mediche. Il primo ad arrivare è stato il portiere Pau Lopez, poi è stato il turno dell’attaccante Edin Dzeko con la mascherina. I controlli continueranno fino a mercoledì, poi da giovedì il lavoro individuale, mentre per quello collettivo bisognerà attendere il 18 maggio.

Il programma delle visite prevede prove sotto sforzo, ecocardiogramma, esami di cardiologia di primo e secondo livello, il test sierologico, l’analisi delle urine e quelle del sangue.