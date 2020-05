“Quando giocavo con la Roma eravamo venuti a Torino in trasferta e sulla strada per gli spogliatoi ho visto tutti i trofei della Juventus disegnati… E ho pensato ‘c…o, voglio giocare qui‘. Quelll’anno abbiamo perso 1-0 entrambe le volte”. Una confessione inedita, ma adesso può, visto che è riuscito ad esaudire il suo desiderio. A parlare così in un’intervista a ‘Foot Truck’ è il portiere della Juventus Szczesny.