“Verratti era del Napoli, ma poi uscì fuori che tifava Juve e tutto saltò”

“Se penso a Verratti, per un club italiano è impossibile acquistarlo. In passato il giocatore era praticamente del Napoli, avevo l’accordo con il presidente De Laurentiis, ma poi uscirono delle strane voci sulla fede calcistica del calciatore. Si diceva che tifasse per la Juventus, così non se ne fece più nulla nonostante al patron azzurro piacesse tanto. Inoltre per Verratti mi arrivarono offerte dal Genoa e dalla Juventus”. E’ il retroscena del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, alla trasmissione “Taca La Marca” su Radio Musica Television.