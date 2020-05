Serie A, tutti i dubbi del Milan: “due partite in tre giorni dopo 3 mesi di stop, scelta discutibile”

Il Milan non ci sta. La decisione di riprendere la stagione con le semifinali di Coppa Italia e poi con il campionato mette nei guai il club rossonero, costretto a giocare in tempi troppo ravvicinato. E’ quanto conferma Scaroni come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Comprendiamo – ha detto Scaroni – il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo”.