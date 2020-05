Serie A, incidente per l’attaccante: la sua Porsche si scontra contro un’altra auto [NOME e DETTAGLI]

INCIDENTE CERRI – Sono stati momenti di paura per l’attaccante Alberto Cerri. Secondo quanto riporta anche ‘TuttoSport’, il calciatore della SPAL in prestito dal Cagliari è stato vittima di un incidente stradale, per fortuna senza grosse conseguenze. Il giocatore venerdì 15 maggio, si è scontrato con un’altra auto in un incrocio alla periferia di Ferrara mentre era alla guida della sua Porsche, il 24enne è uscito incolume dalla sua vettura e l’auto è stata portata via dal carro attrezzi. Cerri non ha ancora giocato un minuto con la Spal a causa di un infortunio.