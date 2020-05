“Siamo isolati dal mondo, ma pronti a ripartire”: il Dortmund prepara il ritorno in campo

La Bundesliga si prepara al ritorno in campo. Sabato si sfideranno nel derby della Ruhr Borussia Dortmund e Schalke 04, sull’argomento ha parlato l’ex calciatore e attuale dirigente dei gialloneri Sebastian Kehl al Die Welt: “Abbiamo vissuto settimane di grande incertezza alle spalle. Le cose poi si sono evolute rapidamente nell’ultima settimana. Sarà strano giocare nel nostro stadio ma senza tifosi. Sarà sicuramente il derby più insolito della storia”.

“Stiamo aderendo a tutti i requisiti richiesti dalla DFL. La squadra insieme allo staff vive in hotel. Siamo isolati dal mondo. Seguiamo tutte le regole, conviviamo e mangiamo lontani gli uni dagli altri. Per gli allenamenti usiamo più autobus per gli spostamenti, in modo da non creare gruppi troppo folti. I calciatori hanno capito che da ora in poi possono muoversi in modo molto ristretto e sarà così almeno per 6-7 settimane. Non sono ammesse visite da parte dei familiari”.