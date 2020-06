“Lo appesi al muro per una Coca-Cola”, il retroscena su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cura in modo scrupoloso l’aspetto fisico, ma non è stato sempre così. E’ emerso un retroscena ai tempi del Manchester United, il portoghese beveva la Coca-Cola, prima dell’allenamento. Situazione che ha fatto infuriare più di una volta l’ex compagno Giggs. La leggenda gallese ha confermato al podcast, come riporta anche il Corriere dello Sport, di aver beccato l’attuale juventino pochi minuti prima di una seduta di allenamento. “Potrei averlo attaccato al muro e potrei avergli detto ‘qui non facciamo certe cose”. Poi la reazione di CR7: “Dopo la mia sfuriata ha segnato una tripletta dicendomi ‘Io bevo quello che voglio, Giggsy!”.