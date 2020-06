Il c.t. dell’Argentina campione del mondo nel 1986, Carlos Salvador Bilardo, è risultato positivo al Coronavirus. Come si legge su Gazzetta.it, si trovava in una casa per anziani a Buenos Aires, dove dimore, ed è stato lì isolato insieme ad altre 10 persone, anch’esse positive. Le condizioni, tuttavia, sono buone e stabili e Bilardo è asintomatico. Questo quanto hanno riferito i familiari.