Bufera sul Dortmund, la società ‘bacchetta’ 6 calciatori: violato il protocollo, il motivo

La pandemia da Coronavirus, perlomeno in Europa, sembra vivere la sua fase discendente. Regole meno rigide, vista la situazione più rassicurante, ma alcune da mantenere ancora con attenzione e cura: come, ad esempio, l’uso delle mascherine. Non utilizzarla nei luoghi pubblici chiusi, in alcuni paesi, equivale a violare il protocollo. Ed è quello che è accaduto in Germania, dove 6 calciatori del Borussia Dortmund sono finiti nel mirino. Motivo? Hanno invitato il parrucchiere a casa, ma questi non ha usato la mascherina.

A rivelarlo è la Bild, la quale spiega che Hazard, Witsel, Guerreiro, Akanji, Zagadou e Sancho si sono fatti ritoccare il capello dal parrucchiere Winnie Nana Karkari, come detto senza mascherina. Il tutto è stato poi anche documentato dalle foto pubblicate dai giocatori sui social. Il Borussia non ha preso bene la notizia, ma ha difeso comunque pubblicamente i suoi atleti: “È abbastanza normale che i nostri ragazzi debbano tagliarsi i capelli – le rivelazioni alla Bild – dopo tutti questi mesi. È però certamente sbagliato il fatto che non siano state indossate le mascherine. Ricorderemo la cosa molto chiaramente ai nostri giocatori. Inoltre, anche il parrucchiere dovrebbe rivedere il suo comportamento”.