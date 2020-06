L’ex attaccante del Napoli Beppe Savoldi ha parlato durante la diretta radiofonica a Radio Punto Nuovo e non sono mancate le polemiche. Ecco quanto riportato da spazionapoli.it. “Forse ero considerato troppo filo-napoletano per continuare a fare il telecronista a Sky Sport?” La frase ovviamente ha fatto molto discutere e scatenato tantissimi commenti, il riferimento riguarda il periodo in cui lo stesso Savoldi si occupava del commento tecnico a Sky.