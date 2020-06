Serie B e Serie C, come cambiano le classifiche dopo le penalizzazioni

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione al Trapani (Serie B), due a Casertana e Catania e uno per la Robur Siena (Serie C). Ecco come cambiano le classifiche dei tre gironi dopo queste decisioni.

SERIE B

Benevento 69 Crotone 49 Frosinone 47 Pordenone 45 Spezia 44 Cittadella 43 Salernitana 42 Chievo Verona 41 Empoli 40 Virtus Entella 38 Pisa 36 Perugia 36 Juve Stabia 36 Pescara 35 Ascoli 32 (una partita in meno) Venezia 32 Cremonese 30 (una partita in meno) Trapani 24 (-1) Cosenza 24 Livorno 18

SERIE C GIRONE A

Monza 61 Carrarese 45 Renate 43 Pontedera 42 Alessandria 40 Robur Siena 39 (-1) Novara 38 AlbinoLeffe 39 Arezzo 37 Juventus Under23 36 Pistoiese 33 Pro Patria Como Pro Vercelli Lecco Pergolettese Giana Erminio Olbia Pianese Gozzano

SERIE C GIRONE C