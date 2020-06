Cristiano Ronaldo sfoggia il look variopinto, ma l’ex compagno non gradisce: “Dai fratello…” [FOTO]

Un vestito che non passa inosservato. Ma Cristiano Ronaldo è abituato a far discutere e postando su Instagram un look multicolor ha scatenato i commenti. “Inizio il weekend con buone vibrazioni e un buono stile”, la didascalia a corredo della foto con il vestito variopinto. Ma c’è chi ha gradito e chi no. Un nuovo look che non è affatto dispiaciuto al pubblico femminile. C’è chi si esprime in modo criptico, come Marchisio (con delle faccine sorridenti) e Bonucci che commenta “Incredibile!”. E chi invece si schiera contro il look dai mille colori, come Benatia: “Dai fratello… ma non so se questo è un buono stile”. In basso la FOTO.

Visualizza questo post su Instagram Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 27 Giu 2020 alle ore 5:21 PDT