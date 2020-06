Calciatore gioca in spiaggia e fa infuriare l’allenatore [NOME e DETTAGLI]

La stellina del Manchester City Phil Foden è finito nel mirino dopo essere stato immortalato in una partitella di calcio sulla spiaggia. Il Sun ha pubblicato il video in cui il ragazzo dribbla tutti gli avversari come birilli. L’episodio potrebbe scatenare la furia dell’allenatore Guardiola. Il trequartista ha concesso qualche foto a compagni e avversari dopo la partita. I calciatori hanno ottenuto l’ordine dalla federazione di tenersi a distanza di almeno due metri da tutti. Il club inglese potrebbe, dunque, pensare a qualche provvedimento in vista della ripresa della stagione.