Formazioni ufficiali Lecce-Milan: Calhanoglu trequartista, Liverani si affida agli ex

Formazioni ufficiali Lecce-Milan – Lecce e Milan ritrovano la Serie A dopo oltre tre mesi. I salentini vogliono continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza ed hanno dimostrato, nelle gare prima dello stop forzato, di avere le carte in regola per rimanere nella massima serie. I rossoneri arrivano dal pareggio in Coppa Italia contro la Juventus, costato l’eliminazione in semifinale. Fabio Liverani sceglie Falco e i due ex di turno Saponara e Lapadula per far male alla difesa rossonera. Stefano Pioli, privo di Ibrahimovic, ritrova Theo Hernandez e si affida a Rebic davanti.

Formazioni ufficiali Lecce-Milan

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.