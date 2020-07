Formazioni ufficiali Torino-Lazio: Inzaghi sceglie ancora Caicedo, Longo lancia Verdi

Formazioni ufficiali Torino-Lazio – Si apre la ventinovesima giornata di Serie A. Di fronte Torino e Lazio. I granata sono reduci dalla sconfitta patita a Cagliari e non riescono a dare continuità al loro campionato. I biancocelesti sono tornati alla vittoria, superando in rimonta la Fiorentina pur soffrendo e tra mille polemiche. Gara molto importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi. Moreno Longo si affida a Belotti, in gol nelle ultime due partite. Simone Inzaghi vuole ritrovare i gol di Immobile, a secco dalla ripresa, e gli affianca ancora una volta Caicedo.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.