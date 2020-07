Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri schiera Bernardeschi

Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali – Continua senza sosta il campionato di Serie A, si torna subito in campo per la nuova giornata del massimo torneo italiano. Continua la bellissima corsa per lo scudetto, in serata in campo la Juventus chiamata dalla sfida contro il Genoa. La squadra di Nicola si trova in una situazione difficile di classifica, non può permettersi passi falsi, ma l’avversario sembra proibitivo. I rossoblu sperano di conquistare un risultato positivo, gli uomini di Sarri sono, però, affamati di punti e nettamente superiori dal punto di vista tecnico. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.

Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali

Genoa: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Cassata, Schone, Sturaro; Favilli, Pinamonti.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.