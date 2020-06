Infortunio Cataldi, preoccupazione casa Lazio: il centrocampista è out

INFORTUNIO CATALDI – Atalanta e Lazio sono in campo in un match scoppiettante valido per il campionato di Serie A. Partenza sprint per la squadra di Simone Inzaghi che va in doppio vantaggio con l’autogol di Gosens e la magia di Milinkovic-Savic. Gli uomini di Gasperini riaprono la partita con il gol di testa di Gosens. Nel secondo tempo tegola per gli ospiti, infortunio per il centrocampista Cataldi, il calciatore costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Parolo, valutazioni nelle prossime ore.