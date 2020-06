Infortunio Sensi – Ennesimo stop per il centrocampista dell’Inter, al suo terzo fastidio stagionale. Dopo l’ottima partenza in campionato era stato fermo da ottobre a dicembre per un problema muscolare, mentre prima del lockdown aveva saltato alcune gare per un problema al piede. Adesso, invece, il fastidio riguarda un risentimento alla coscia destra. Il calciatore effettuerà degli esami per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma molto probabilmente salterà almeno le due prossime gare.