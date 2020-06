“Buffon ha parlato faccia a faccia con Ronaldo: il rifiuto a giocare da 9 non ha semplificato i rapporti con Sarri”

Dopo i due 0-0 consecutivi in Coppa, che hanno però comportato la sconfitta in finale, la Juventus si è rilanciata in campionato sbancando per 0-2 Bologna con le reti di Dybala e Ronaldo. Si è cercato di prendere per buoni tutti gli aspetti positivi post ripresa: il ritorno al gol, la solidità difensiva, la “ritrovata” soluzione Bernadeschi. Ma c’è ancora tanto da lavorare e la squadra sta provando a fare il possibile per trovare un po’ più di continuità, anche grazie all’aiuto dei senatori, in particolar modo Chiellini, Bonucci e Buffon.

A tal proposito, la Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha svelato un retroscena relativo al confronto tra Buffon e Cristiano Ronaldo: “Gigi è stato il più deciso nei discorsi tra Napoli e Bologna – si legge – e ha parlato faccia a faccia anche con Cristiano Ronaldo, che non è secondario per la Juve né in campo né fuori. Il rifiuto a giocare da numero 9, fatto davanti a tutta la squadra, non ha semplificato i rapporti con Sarri“.