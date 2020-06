Ligue 1, Uefa non contraria alla ripresa: “Il campionato può ripartire, ma ad una condizione”

E’ stato l’unico, tra i grandi campionati europei, ad aver definitivamente fermato il calcio per questa stagione. In Francia, la stagione 2019-2020 si è fermata quando è stata decisa la sospensione per l’emergenza Coronavirus. Tutti i verdetti già assegnati. Ma le squadre impegnate in Champions League, Psg e Lione, dovranno comunque tornare in campo in agosto. Proprio per questo, tante sono state le proteste dell’Olimpyque, per bocca del suo presidente Aulas, affinché possa riprendere il torneo e concludersi in formato playoff.

E la Uefa cosa dice? Secondo quanto riporta Sportmediaset, l’organo europeo non sarebbe contrario a far ripartire il campionato, ma ad una condizione: che si concluda il 2 agosto. Non è però la Uefa a decidere, bensì il Consiglio di Stato, che nei prossimi giorni si pronuncerà sulla richiesta del Lione, probabilmente rigettandola.