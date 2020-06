Lutto nel mondo del calcio, giocatore sfugge al Coronavirus e muore di malaria [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Una tragica storia che arriva dal Togo. L’attaccante Kossi Koudagba è morto a 24 anni dopo aver contratto la malaria. Il calciatore era tornato a Devie per sfuggire al Coronavirus e passare la quarantena nella sia città natale. A riportare la notizia è la ‘BBC’. Koudagba, due volte di fila capocannoniere in Togo fra Serie B e Serie A, era in procinto di vestire la maglia della nazionale del Togo nelle fasi di qualificazione alla Coppa d’Africa.

Togolese striker Kossi Koudagba, who was top scorer in his country for the past two seasons, has died aged 25 https://t.co/YoQUM4y0i4 pic.twitter.com/EBaS0cyEfv

