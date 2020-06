“Mi sentivo stanco e sudavo, mi sembrava di svenire”: il calciatore rivela di aver avuto il Coronavirus

Tanti calciatori hanno avuto a che fare con il Coronavirus. E molti lo rivelano in questi giorni, dopo la guarigione, visto che i club non avevano diffuso i loro nomi per la privacy. E’ il caso del difensore dell’Everton Michael Keane. Questo il suo racconto: “Dopo un allenamento sono andato a giocare a golf e non mi sentivo molto bene. Poi nella doccia mi sembrava di svenire, ma non ci ho dato troppo peso. Non avevo tosse, ma mi sentivo stanco e la notte sudavo parecchio. Quando sono uscito per correre e mi sono dovuto fermare dopo tre minuti perché mi sentivo male, ho capito che qualcosa non andava. Ho fatto il test e dopo sei giorni ho avuto il risultato: positivo. Anche se mi sono sentito progressivamente meglio, c’è voluto un po’ di tempo per tornare alla normalità. Ora non vedo l’ora di tornare in campo, tre mesi senza giocare a calcio mi sono sembrati un’eternità”.