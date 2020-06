Nuova vita per Yuto Nagatomo. Il giapponese, ex Inter, ha lasciato il Galatasaray e, secondo quanto riporta ‘Ajansspor’, volera all’Al-Nasr dove lo aspetta Rui Vitoria. L’allenatore vuole Nagatomo con sé a Dubai non solo per farlo giocare ma anche per averlo al fianco come collaboratore.