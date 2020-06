Napoli, Gattuso: “Quando perdi un familiare non lo accetti, ma non posso mollare”

Al termine della finale di Coppa Italia vinta ai rigori contro la Juventus, parla il tecnico del Napoli Rino Gattuso. Queste le sue parole alla Rai.

“Il calcio mi ha fatto diventare quello che sono diventato. Quando succede quello che è successo a me, con la perdita di un familiare, non lo accetti, ma so che non posso mollare di una virgola. Chi fa questo lavoro deve avere rispetto, siamo fortunati ed è per questo che tante volte mi arrabbio. Non ho nessun rancore o rimorso, ho fatto di più di quello che dovevo. Per questo parlo sempre di senso di appartenenza”.