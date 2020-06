Neymar denunciato, le accuse sono gravissime [DETTAGLI]

La stagione di Neymar è stata tra alti e bassi, mentre fuori dal campo va registrato qualche problema di troppo. Nel dettaglio, l’ultimo episodio riguarda la famiglia e la relazione di sua madre con Tiago Ramos, ragazzo di parecchi anni più giovane. Adesso si è beccato addirittura una denuncia, vediamo il motivo.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo è venuto alla luce un audio in cui Neymar e il suo entourage insultano pesantemente e con termini discriminatori il fidanzato della madre che in passato aveva avuto relazioni omosessuali. L’intenzione è quella di portare in tribunale O Ney per rispondere delle accuse di omofobia. Come spiegano dal Brasile la richiesta prevede anche un ordine di arresto preventivo per Neymar e i suoi amici.