Neymar e Verratti scatenati a Saint-Tropez: lusso, giochi e modelle

Il campionato francese è stato definitivamente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, mentre il Psg dovrà affrontare la Champions League. Nel frattempo, Verratti e Neymar si sono permessi una lussuosa vacanza a Saint-Tropez. I due hanno pubblicato alcune storie su Instagram mentre si sfidano a UNO. In compagnia del centrocampista c’era la compagna Jessica Aidi, presente anche Cindy Bruna, protagonista di alcune indiscrezioni che riguardano il brasiliano. Tanto divertimento, dunque, in attesa degli allenamenti per i quarti di Champions League dopo il passaggio del turno contro il Dortmund.