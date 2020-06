Probabili formazioni Napoli-Juventus: torna titolare Fabian Ruiz, Cuadrado cerca una maglia nel tridente

Napoli-Juventus sarà di nuovo la finale di Coppa Italia a otto anni di distanza da quel 2012 in cui fu la squadra di Walter Mazzarri ad alzare il trofeo all’Olimpico di Roma. I partenopei arrivano all’ultimo atto dopo aver eliminato l’Inter nel doppio confronto in semifinale (0-1 a San Siro, 1-1 al San Paolo). I bianconeri hanno invece avuto la meglio sul Milan grazie ad un doppio pareggio (1-1 a San Siro, 0-0 allo Stadium). Il Napoli cerca il sesto successo della storia nella coppa nazionale, la Juve il quattordicesimo. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 90 minuti, così come già previsto per le semifinali, non si giocheranno i tempi supplementari ma la Coppa Italia verrà assegnata ai calci di rigore.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli – Gattuso dovrà fare a meno del man of the match contro l’Inter: David Ospina. Il portiere colombiano, autore di un’ottima prestazione contro i nerazzurri, è squalificato e verrà sostituito da Alex Meret. Manolas, assente nella semifinale di ritorno, è sulla via del recupero ma difficilmente verrà rischiato dal tecnico calabrese. Confermati, dunque, i due centrali: Koulibaly e Maksimovic. A destra ci sarà ancora Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui prenderà il posto di un Hysaj in difficoltà nel contenere Candreva. Riprende il suo posto in mezzo al campo Fabian Ruiz, al posto dello spento Elmas. Conferme in arrivo, invece, per Demme e Zielinski. Infine, nel tridente sono sicuri di una maglia sia capitan Insigne che Mertens, nuova panchina in arrivo per Milik. L’ultimo posto vede il consueto ballottaggio Politano-Callejon, con quest’ultimo leggermente favorito.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

Ballottaggi: Callejon 55%-Politano 45%

Juventus – Anche per Sarri pochi dubbi. Nonostante i forfait certi di Chiellini e Higuain, il tecnico toscano può disporre di un’ampia gamma di scelte, visto che anche Ramsey potrebbe recuperare ed essere convocato. Davanti a Buffon, praticamente inoperoso contro il Milan, confermata la linea a 4 formata da Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. Chi rischia di partire dalla panchina e Miralem Pjanic, apparso non in grande forma contro i rossoneri. Al suo posto è pronto Khedira, completamente ristabilito dall’infortunio. Con il tedesco in campo, Bentancur si sposterebbe in cabina di regia, mentre sul centro sinistra è confermato Matuidi. Cristiano Ronaldo e Dybala certi di un posto, il dubbio di Sarri è tra Douglas Costa e Cuadrado. Il colombiano va verso una maglia da titolare nel tridente.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All.: Sarri

Ballottaggi: Khedira 70%-Pjanic 30%; Cuadrado 70%-Douglas Costa 30%