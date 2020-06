Probabili formazioni Verona-Cagliari: dubbi in attacco per Juric, Zenga lancia Gaston Pereiro

Probabili formazioni Verona-Cagliari – Verona e Cagliari si sfidano nel secondo dei quattro recuperi della 25ª giornata di Serie A. Due squadre con ambizioni d’Europa ma con i piedi per terra. Ad entrambe mancano dei punti per potersi dire tranquille e salve, poi si potrebbe pensare in grande. Ecco perché dalla gara del ‘Bentegodi’ dipende tanto. Le due compagini vorranno fare del loro meglio per portare a casa il bottino pieno.

Verona – Squadra praticamente al completo per Ivan Juric. Mancheranno soltanto i lungodegenti Danzi ed Eysseric. I soliti dubbi sono in attacco. Potrebbe avere un’occasione Samuel Di Carmine, a discapito di Borini, comunque in lotta per una maglia qualora l’allenatore croato optasse per un reparto offensivo più “leggero”. In lotta per una maglia anche Verre e Pessina, uno dei due partirà dalla panchina.

Hellas Verona (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Ballottaggi: Di Carmine 60%- Borini 40%; Verre 60%-Pessina 40%.

INDISPONIBILI: Danzi, Eysseric. SQUALIFICATI: -.

Cagliari – Walter Zenga, alla prima sulla panchina del Cagliari, sarà costretto a rinunciare a due pedine fondamentali: Nainggolan (infortunato) e Joao Pedro (squalificato). Gaston Pereiro scalpita e potrebbe agire sia da seconda punta (più probabile) che da interno da trequartista. In quest’ultimo caso giocherebbe a fianco di Simeone uno tra Birsa e Paloschi. Qualche dubbio anche sul portiere, con Cragno leggermente favorito su Olsen.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Lu.Pellegrini; Pereiro, Simeone.

Ballottaggi: Pereiro 80%-Birsa 20%; Pereiro 80%-Ionita 10%-Paloschi 10%; Cragno 55%-Olsen 45%.

INDISPONIBILI: Nainggolan, Oliva, Faragò, Pavoletti. SQUALIFICATI: Joao Pedro.