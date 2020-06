Quarantena soft, Gravina: “adesso auspico senso di responsabilità”

E’ stata ufficializzata la quarantena soft in Serie A, il campionato si concluderà regolarmente. Soddisfatto il presidente della Figc Gabriele Gravina: “La circolare che regola la quarantena per le squadre professionistiche, così come da indicazioni del Cts, è un passo avanti per il completamento della stagione sportiva ringrazio il Ministro Speranza e tutto il Governo. Auspico adesso con grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti”, ha detto Gravina all’ANSA.