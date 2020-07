Rigore Torino, il fallo di mano di Immobile fa discutere: Belotti in gol e Lazio in svantaggio [VIDEO]

Dopo i tanti episodi dubbi della scorsa giornata, anche la ventinovesima di Serie A parte con un fallo di mano controverso. E’ successo in Torino-Lazio, anticipo delle 19,30. Dopo soli 4′ l’arbitro Massa ha concesso un rigore ai granata per un tocco di mano di Immobile (ammonito nella circostanza, salterà il Milan) sul tiro di N’Koulou. La distanza tra i due è ravvicinata e il tocco è del tutto involontario, ma a termini di regolamento il penalty ci sta. Dagli undici metri non ha sbagliato Belotti, che ha portato avanti il Toro. Dall’anno prossimo dovrebbe cambiare la regola. Ricordiamo che contro la Fiorentina la Lazio aveva usufruito di un rigore inesistente, assegnato per un presunto fallo di Dragowski su Caicedo. In basso il VIDEO.