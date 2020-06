Semedo viola il protocollo, il Barcellona lo punisce: la decisione del club catalano

Nelson Semedo fa parte di quella cerchia di calciatori che in questi mesi di pandemia ha violato il protocollo di regole imposte dal proprio paese. In passato c’è chi non ha rispettato il lockdown, chi non ha indossato la mascherina in luoghi pubblici. Lui, invece, nei giorni scorsi ha partecipato alla festa di compleanno di un amico con una ventina di persone, quando il protocollo impone che non si creino assembramenti di più di 15 persone.

Il Barcellona ha così deciso di punirlo. Così come riporta As, il terzino della compagine blaugrana è stato messo momentaneamente fuori rosa. Non si è allenato con i compagni e non lo potrà fare fino a quando non si sottoporrà a test. Se il risultato è negativo riprenderà gli allenamenti, in caso contrario rischia di aver fatto danni all’interno dello spogliatoio e non è esclusa una sanzione da parte del club. Bisogna infatti ricordare che, dopo aver partecipato alla festa, il calciatore si è allenato con i compagni. Quindi, se dovesse essere contagiato, potrebbe aver già infettato qualcuno.