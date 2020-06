Serie A in chiaro, oggi incontro decisivo Spadafora-Sky

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire. Una situazione da chiarire è quella relativa alle partite in chiaro. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ oggi sarà una giornata fondamentale perché si verificherà l’incontro tra il ministro Spadafora e l’ad di Sky, Ibarra. L’intenzione è quella di permettere la visione delle partite anche a chi non ha un abbonamento, ci sono i margini per raggiungere un accordo. E’ quello che si augura il ministro dello sport dopo alcune interlocuzioni avute nelle ultime settimane sia con Sky che con DAZN, più Mediaset e Rai per gli highlights in chiaro. Si sta pensando di lasciare libere alcune partite oppure ‘Diretta Gol’, quest’ultima soluzione però sta perdendo consensi.