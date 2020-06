Torino, Cairo parla del futuro di Belotti. E poi svela: “Ecco per chi ho tifato in Coppa Italia”

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a Rai Radio 1 nella trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’, parlando della gara di ieri, del futuro di Belotti e della Coppa Italia.

“La vittoria contro l’Udinese? Era una partita importante, abbiamo vinto giocando una buona gara. Quando si è obbligati a vincere si può soffrire un po’ di più, ma è stato bello poter portare a casa i tre punti. Belotti? Non lo vendo, è un centravanti fortissimo anche della Nazionale, me lo tengo stretto. È una bandiera ed è importante che rimanga con noi. Ho rifiutato grosse cifre, ma non me ne pento. Non mi hanno mai offerto 100 milioni sennò sarei stato costretto a cederlo, ma non parlo di cifre: non è in vendita. Per chi ho tifato nella finale di Coppa Italia? Sono il presidente del Torino, è semplice immaginarlo. Poi sono sempre stato un simpatizzante del Napoli“.