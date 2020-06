Venezia, sesto ciclo di tamponi: confermato un calciatore positivo

“Venezia FC informa che il sesto ciclo di tamponi cui si sono ieri sottoposti giocatori, staff tecnico e componenti gruppo squadra ha confermato la positività di un calciatore al Covid 19. Contestualmente si informa che tutti gli altri test effettuati hanno dato esito negativo”. E’ il comunicato ufficiale pubblicato dal Venezia calcio, confermata la positività di un calciatore al Coronavirus, il nome non è stato comunicato. A rischio la partita contro il Pordenone, fissata per il 20 giugno anche perché il nuovo protocollo ancora non è stato approvato. Decisione a stretto giro di posta.