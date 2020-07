Calciomercato Benevento, beffa Remy: non supera le visite mediche, salta il trasferimento

Calciomercato Benevento – Una beffa, come tutte le volte in cui accade una situazione del genere. Loïc Rémy non sarà un nuovo giocatore dei sanniti. Proprio quando tutto stava per essere definito, un intoppo ha bloccato e fatto saltare l’affare. A svelarlo è Ottopagine.it, che riferisce di un problemino fisico emerso durante le visite mediche. Il calciatore, che aveva manifestato l’intenzione di lasciare il Lille e trasferirsi in Italia, era in Campania già da qualche settimana, aveva fatto visita alle strutture ed aveva incontrato Inzaghi, Foggia ed il presidente Vigorito. Il primo step di visite mediche era stato superato, poi la beffa. Ma i colpi davanti, per il club neopromosso, non mancheranno.