Calciomercato Roma, Mkhitaryan rescinde con l’Arsenal: l’armeno resta fino a fine stagione e non solo

C’è l’accordo per la permanenza di Henrik Mkhitaryan alla Roma. Il calciatore armeno rimarrà fino al termine della stagione ma non solo. Infatti, il club giallorosso ha comunicato di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del trequartista armeno anche la prossima stagione. Mino Raiola, agente del trequartista, è riuscito a far rescindere il calciatore con l’Arsenal, facendolo diventare di fatto un parametro zero per la Roma. In questa stagione Mkhitaryan ha realizzato 6 reti in 19 presenze in tutte le competizioni.