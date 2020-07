ESPULSIONE SORIANO – L’Inter è in campo per la giornata del campionato di Serie A contro il Bologna. La partita si sblocca nel primo tempo, tiro di Lautaro che si stampa sul palo, Lukaku è bravo a ribadire in rete. Nel secondo tempo la squadra di Mihajlovic va vicinissima al gol con il palo di Barrow. Poi gli ospiti in 10 per l’espulsione di Soriano, avrebbe detto “sei scarso’ all’arbitro Pairetto. Bologna in 10.